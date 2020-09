Padelli-Inter, l’avventura prosegue! Pronto il rinnovo di contratto: i dettagli

Daniele Padelli Inter-Napoli

Padelli proseguirà la sua avventura all’Inter (vedi articolo). Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, il portiere si prepara a firmare il rinnovo di contratto. Il suo agente, Silvano Martina, ha incontrato in giornata Piero Ausilio

RINNOVO – Daniele Padelli sarà ancora un giocatore dell’Inter. Il portiere è pronto a firmare un rinnovo di contratto fino all’estate del 2021, quindi per un’altra stagione. E’ andato dunque a buon fine l’incontro tra il suo agente, Silvano Martina, e Piero Ausilio. Martina, inoltre, è l’agente di Edin Dzeko ma l’argomento non è stato affrontato in attesa di risvolti legati alla Juventus.

