Overmars: «Onana no addio in estate. Reintegro con stop Stekelenburg»

Marc Overmars, dirigente dell’Ajax, ha parlato del reintegro in gruppo di Onana a causa anche dell’infortunio del portiere titolare Stekelenburg

RITORNO − Così Overmars sul reintegro di Onana: «Era chiaro per noi che Andre Onana avrebbe effettuato un trasferimento la scorsa estate. Ciò non è accaduto e quindi è ancora sotto contratto con noi. La mia posizione sulla sua situazione era chiara, ma poi è arrivata la notizia che Maarten Stekelenburg avrebbe finito anzitempo la stagione. L’interesse dell’Ajax è fondamentale e da questo punto di vista è bene che lo riporti in prima squadra».

Fonte: Ajax.nl