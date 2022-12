Ounahi: «Tanti club interessati, presto una decisione. Via a gennaio? Vi spiego»

Azzedine Ounahi tornato dall’esperienza al Mondiale con il Marocco aggiudicandosi il quarto posto al Mondiale, in una lunga intervista l sito ufficiale dell’Angers ha parlato dell’interesse di diversi club (tra questi anche l’Inter).

PRESTO UNA DECISIONE – Ounahi ha parlato così del suo futuro sul sito ufficiale dell’Angers: «Ero convinto che potevamo fare bene al Mondiale. C’è ancora del lavoro da fare, ma siamo una generazione giovane e forte, che può ancora scrivere la storia. L’Angers mi ha dato l’opportunità di giocare la Coppa del Mondo. So che ci sono tanti club interessati, presto prenderò una scelta importante per la mia carriera. Non so ancora come andrà a finire. Via a gennaio o in estate? Non lo so ancora, sto aspettando qualche giorno per prendere la decisione giusta. Dove mi piacerebbe giocare? Il progetto viene prima di tutto, non ho un campionato preferito. Nel club dove andrò, dovrò ancora migliorare le mie qualità».

Fonte: angers-sco.fr