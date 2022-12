Ounahi, priorità all’Italia: Inter e Napoli su di lui! Il club in pole

L’Inter, il Napoli e il Marsiglia sarebbero su Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino dell’Angers. Il club in pole.

INDISCREZIONE – Secondo quanto si legge su Footmercato.net, Azzedine Ounahi ha dato la sua preferenza e la sua priorità alla Serie A, campionato che ama particolarmente. In particolare, il Napoli e l’Inter sono club molto interessati al centrocampista. Per ora in pole è la società azzurra. I partenopei, che sono aperti all’idea di prendere il giocatore e poi lasciarlo in prestito fino al termine della stagione all’Angers, intendono acquistarlo nei prossimi giorni. Oltre i due club italiani, sul centrale marocchino c’è anche il Marsiglia, che però – stando al portale transalpino – non ha i mezzi necessari per acquistarlo. Ad ogni modo, i prossimi giorni si preannunciano decisivi per il futuro del centrocampista.

Fonte: Footmercato.com