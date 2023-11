Ouédraogo, non solo Milan! Ausilio ha preso informazioni: c’è una clausola – SM

Assan Ouédraogo è uno dei miglior talenti presenti in Europa se parliamo di ragazzi 2006. Nato a Mülheim an der Ruhr, il piccolo tedesco sta incantando tutti con la maglia dello Schalke 04. L’Inter ha puntato gli occhi su di lui, anche se il Milan – secondo quanto riportato da Sportmediaset – è leggermente in vantaggio rispetto i nerazzurri. Piero Ausilio ha preso informazioni sul ragazzo e c’è anche una clausola da tener conto.

GIOVANE TALENTO – Assan Ouédraogo con le sue prestazioni allo Schalke 04 ha attirato su di sé l’interesse di diversi top club europei, tra questi anche Inter e Milan. Secondo Sportmediaset, i rossoneri al momento sono in vantaggio sul giovane centrocampista tedesco, anche se Piero Ausilio in realtà ha chiesto informazioni per quanto riguarda il ragazzo, che ha un contratto in scadenza a giugno 2027. Attenzione anche alla presenza della clausola di 11 milioni di euro.

Fonte: Sportmediaset