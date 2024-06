Ottolini (ds Genoa) conferma: «Inter su Martinez!». Poi parla di Gudmundsson

Gudmundsson è uno degli obiettivi dell’Inter per quanto riguarda l’attacco. Come lui, anche Josep Martinez, portiere rossoblù che piace ai nerazzurri nel ruolo di vice Sommer. Di lui ha parlato Marco Ottolini, Direttore Sportivo del Genoa, in un’intervista rilasciata a Sky Sport.

RICHIESTE – Albert Gudmundsson è un obiettivo per l’attacco dell’Inter: «Abbiamo rinnovato il suo contratto in largo anticipo pensando di premiare i giocatori che hanno fatto bene, questo ci permette di avere anche più potere contrattuale in caso di eventuali offerte. Per adesso la strategia è stata questa. Lui sul mercato? I giocatori ce li vogliamo tenere! Il mercato però è vario e lungo. Se dovessero arrivare offerte valuteremo».

Non solo attacco, l’Inter vuole anche il portiere!

VICE SOMMER – Marco Ottolini spiega anche il motivo dell’interesse del club nerazzurro per il portiere del Genoa: «Martinez all’Inter? Questo è ancora tutto da confermare, ci sono dei sondaggi, ma al momento è prematuro. Lui è un portiere giovane e di grande prospettiva, non sente la pressione. Bravissimo a giocare con i piedi e nel calcio attuale è una caratteristica che tutti cercano. Questi sono i motivi per cui l’Inter lo vuole».