Gli otto giorni di Dumfries, ansia Inter. E si guarda al sostituto – TS

Otto giorni e si capirà il futuro di Dumfries, su cui pende una clausola da 25 milioni di euro valida solo per l’estero. L’Inter ha un po’ di timore, ma allo stesso tempo, spiega Tuttosport, si guarda un po’ intorno.

ANSIA – Otto giorni e si capirà che cosa succederà a Denzel Dumfries. Sull’esterno olandese pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro e valida solo per l’estero fino al 15 luglio. Quindi, significa, che fino a quella data l’Inter non ha voce in capitolo e se un club dovesse convincere Dumfries con il suo progetto tecnico, allora il club nerazzurro dovrà lasciarlo andare. Ecco perché per i prossimi otto giorni, ci sarà un po’ di ansia in casa interista. Dopo il 15, allora ci vorrebbero oltre 50 milioni di euro per strapparlo a Viale della Liberazione. Se il Barcellona non può affondare a causa dei paletti economici, occhio invece al Manchester City, alla ricerca di un nuovo terzino destro. Salutato Kyle Walker, Guardiola ad oggi ha il solo Rico Lewis come terzino di ruolo, visto che Matheus Nunes è un adattato. Allo stesso tempo, però, Dumfries, il cui agente è il potente Jorge Mendes, non è un proprio un giocatore alla Guardiola. Da capire gli eventuali sviluppi.

Se parte Dumfries, all’Inter piace il brasiliano Dodo

L’EVENTUALE SOSTITUTO – Intanto, secondo Tuttosport, la dirigenza dell’Inter, in caso di partenza di Dumfries, dovrà poi cercare un nuovo titolare, visto che Luis Henrique è arrivato perlopiù come alternativa all’olandese. Un profilo che sicuramente piace dalle parti di Milano è quello di Dodo della Fiorentina.

