Otavio, bomba dal Portogallo: Inter pronta a pagare la clausola!

L’Inter fa sul serio per Otavio del Porto. Ne sono sicuri in Portogallo, tant’è che il club nerazzurro è pronto a pagare la clausola per portarlo a Milano

SCENARIO − Otavio braccato dall’Inter. Lo scrive ‘A Bola‘, il maggior quotidiano sportivo del Portogallo. L’Inter è disposta a pagare i 40 milioni della clausola rescissoria al Porto per portarlo a Milano. Clausola valida fino al 15 luglio, dopodiché sarà di 60. Inoltre, il cartellino del centrocampista non è interamente del Porto. I Dragoes, che hanno affrontato l’Inter agli ottavi di finale di Champions League (1-0 e 0-0 il doppio parziale), detengono il 67,5% del suo cartellino, il restante 32,5% è in mano al fondo bancario BMG. Il 28 enne centrocampista della Nazionale portoghese al momento si trova in vacanza ma conclude ‘A Bola‘, ha il desiderio di firmare con una grande europea.