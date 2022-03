Ospina e Onana nel post-Handanovic all’Inter? Novità e concorrenza – CdS

Spunta Ospina fra i nomi di mercato per l’Inter. Il portiere del Napoli può arrivare assieme a Onana per raccogliere il testimone da Handanovic. Sul colombiano, riporta il Corriere dello Sport, c’è anche un altro club.

IN USCITA – David Ospina ha tre mesi residui di contratto col Napoli: scadrà il 30 giugno. Gli azzurri, fa sapere il Corriere dello Sport, hanno deciso di ridurre il monte ingaggi e questo porta a delle valutazioni sui giocatori in scadenza. Lorenzo Insigne è già un ex, può salutare anche Dries Mertens ed è quasi scontato lo faccia pure Faouzi Ghoulam. Per Ospina il quotidiano romano non parla di rinnovo, bensì di interesse da parte di Inter e Real Madrid. Per i nerazzurri c’è quindi concorrenza, ma anche la possibilità di valutare un ulteriore portiere. Ospina, nel caso, all’Inter si affiancherebbe all’altro parametro zero André Onana per sostituire Samir Handanovic (pure lui in scadenza).

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano

