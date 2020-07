Osimhen, Inter tenta sorpasso su Napoli: le possibilitÃ  nerazzurre – L10S

Osimhen, Inter tenta sorpasso su Napoli: le possibilità nerazzurre – L10S

Nonostante l’operazione con il Lille per Victor Osimhen al Napoli sembri alle battute finali, l’Inter avrebbe tentato il colpo di coda

RILANCIO – Secondo quanto riportato dal sito di Le10Sport, l’Inter sarebbe tornata in campo per Victor Osimhen. Il club nerazzurro avrebbe offerto 80 milioni di euro al Lille e avrebbe rilanciato per riuscire a strappare l’attaccante al Napoli. Quest’ultimo però sarebbe vicinissimo al nigeriano grazie a una proposta da 80 milioni più il cartellino di Gabriel (valutato 25 milioni) per un totale di 105 milioni di euro. Così il portale francese considererebbe in questo momento “scarse” le possibilità di vedere il centravanti in maglia nerazzurra.

Fonte: Le10Sport.com