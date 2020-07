Osimhen, il fratello: “Anche l’Inter lo seguÃ¬ dopo il mondiale di categoria”

Osimhen, il fratello: “Anche l’Inter lo seguì dopo il mondiale di categoria”

Condividi questo articolo

Intervistato ai microfoni di “EuropaCalcio.it”, Andrew Osimhen, fratello maggiore di Victor, attaccante del Lille vicino al Napoli, ma in passato seguito dall’Inter

RETROSCENA – Queste le parole di Andrew Osimhen, fratello maggiore di Victor, attaccante del Lille a un passo dal Napoli, sul trasferimento al Wolfsburg, quando anche l’Inter fu sulle tracce del nigeriano. «Anzitutto voglio evidenziare il grande lavoro di Chinedu Ogbenna, suo allenatore all’Ultimate Striker. Dopo il grande mondiale di categoria in Cile del 2015, molti club europei iniziarono a seguire Victor. Non solo tedeschi, ma anche inglesi e italiani, tra cui l’Inter. Il Wolfsburg fu un’ottima destinazione: bella città e ottima realtà per un ragazzo. Convinsi nostro padre a fargli intraprendere questo percorso lontano da casa. Lì giocò con un grande attaccante come Mario Gomez, e fece amicizia con Luiz Gustavo e Dante».

Fonte: Raffaele Campo – EuropaCalcio.it