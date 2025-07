Osimhen al Galatasaray, intesa vicina? Novità! E pure l’Inter in ascolto

Il futuro di Calhanoglu all’Inter dipende anche da Victor Osimhen, perché se il Galatasaray non dovesse chiudere per il giocatore nigeriano del Napoli, allora si potrebbe riaprire improvvisamente la pista per il centrocampista nerazzurro. Arrivano novità.

NOVITÀ – Calhanoglu è destinato a rimanere all’Inter. Il Galatasaray, com’è già noto, ha una vera grande priorità sul mercato: ossia riportare a Istanbul Victor Osimhen. Quindi, il club turco si sta spendendo anima e corpo pur di convincere il Napoli a sbloccare l’operazione. I turchi, infatti, sono disposti a pagare la clausola da 75 milioni di euro, ma il club azzurro vuole vederci chiaro per quanto riguarda le garanzie bancarie e le famose fideiussioni. Come riferisce Matteo Moretto, in settimana potrebbe arrivare una svolta praticamente definitiva. Ecco il suo ultimo aggiornamento: «Nuovi contatti tra Galatasaray e Napoli per Victor Osimhen. Il club turco mantiene la proposta da 40+17,5+17,5 e il Napoli adesso apre a una possibile intesa. Il Napoli, però, chiede garanzie sulla doppia rata da 35m€ e vuole modalità di pagamento differenti sulla seconda rata da 17,5m€. Osimhen preme per tornare al Galatasaray».

Osimhen annulla Calhanoglu al Galatasaray: Inter già chiara con i turchi

CONSEGUENZA – Con l’eventuale arrivo di Calhanoglu al Galatasaray per 75 milioni di euro, il club turco quasi sicuramente non potrà accontentare l’Inter per Calhanoglu. La richiesta dei nerazzurri per lasciare andare il proprio giocatore è di 30 milioni di euro. Finora dalla Turchia si sono spinti al massimo fino a 15. Troppo pochi. E il trasferimento di Osimhen al Galatasaray non fa che abbassare ulteriormente le percentuali di un arrivo di Calha in giallorosso.