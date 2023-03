Orsolini piace all’Inter, ma col Bologna altra prospettiva – SI

In giornata si è parlato di Orsolini come possibile nome per l’Inter della prossima stagione (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma nel corso di Aspettando il weekend su Sportitalia, vede però più probabile un’altra questione col Bologna.

ALTRO FRONTE – Alfredo Pedullà non è convinto delle voci di mercato di giornata. Il giornalista si espone in tal senso: «Intanto Riccardo Orsolini sta trattando il rinnovo. Lui è molto riconoscente al Bologna, che lo ha aspettato: non sono lontanissimi. Non c’è la firma, ma è una situazione più imminente rispetto ad altri come Adrien Rabiot. Indipendentemente da Orsolini però è un profilo che piace all’Inter».