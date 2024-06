Oristanio via… Martinez, ma l’Inter ha anche altre richieste − CdS

Gaetano Oristanio ambito in Serie A. Il giovane, che ha passato l’ultima stagione al Cagliari, può essere girato dall’Inter nell’affare Martinez. Ma non è detto.

AMBITO – Oristanio è stato individuato dal Genoa come contropartita a Josep Martinez. Il giovane centrocampista offensivo, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari, piace alla dirigenza ligure, che lo ha scelto come pedina nell’operazione che porterebbe il portiere spagnolo a sbarcare a Milano. Ieri, è avvenuto un incontro in sede tra la dirigenza dell’Inter e l’agente del giocatore, Beppe Riso. Sul posto anche il nostro inviato Onorio Ferraro, che ha raccolto importanti dichiarazioni. Peraltro, non si è parlato solamente di Oristanio, ma a sorpresa anche di Davide Frattesi. Sul ragazzo del 2002 c’è pure il Venezia.

Oristanio, l’Inter ha anche la richiesta dal Venezia!

CORTEGGIATO – Ieri via vai in sede all’Inter, con la presenza anche del DS del Venezia Antonelli. Con la società ligure si è parlato di Tanner Tessmann, ma anche del giovane centrocampista offensivo Oristanio. Il ragazzo dovrà scegliere e la pista in Laguna non è sicuramente da sottovalutare, poiché avrebbe molto più spazio di giocare rispetto al progetto tecnico di Alberto Gilardino al Genoa. Al Venezia piace anche Filip Stankovic, portiere figlio d’arte, che nell’ultima annata ha giocato in prestito alla Sampdoria.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno