Oristanio segue Stankovic in Olanda. Inter Under-17, arriva Zefi – CdS

Il “Corriere dello Sport” oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo il mercato in uscita e in entrata dell’Inter in merito a due giovani in particolare. Uno è Oristanio, che andrà in Olanda.

GIOVANI – Oristanio è pronto a salutare l’Inter per seguire l’amico Stankovic, attualmente al Volendam, in Olanda. In entrata invece la società nerazzurra si è assicurata il baby talento acquistato dallo Shamrock Rovers, Zefi. Il giovane centrocampista classe 2005 si aggregherà all’Under-17 allenato da Andrea Zanchetta.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.

