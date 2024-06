Oristanio, una preferenza tra Genoa e Venezia: Inter in attesa – TS

Gaetano Oristanio è il nome caldo di questi giorni, anche se in uscita. L’Inter cerca di piazzarlo in prestito dove gli conviene, ovvero al Genoa. Il calciatore ha espresso la sua preferenza per il prossimo anno, Tuttosport la rende chiara.

FUTURO – Gaetano Oristanio viene da un anno alquanto particolare. È stata la sua effettiva stagione d’esordio al Cagliari, dove Claudio Ranieri ha avuto tantissima fiducia in lui. Fino però alla metà dell’anno, dopo con la salvezza da conquistare ad Oristanio sono stati preferiti giocatori sempre più pronti ed esperti. Il giovane dell’Inter ha visto meno il campo e di conseguenza ha potuto esprimersi con il contagocce. Per tale motivo la scelta relativa alla prossima stagione è piuttosto importante. Oristanio vuole assicurarsi un posto da titolare, per lo meno spinge per una soluzione dove avrebbe sicuramente più spazio per far vedere le sue qualità. L’Inter lo ha proposto come contropartita nell’affare con il Genoa che porterà Josep Martinez per un totale di 15 milioni di euro circa. Anche il Venezia, tramite il suo direttore sportivo Filippo Antonelli, ha palesato il suo interesse per l’attaccante. Fino ad ora Gaetano ha fatto registrare la preferenza per il club neo-promosso, che gli ha garantito più spazio in campo.

fonte: Tuttosport – Simone Togna