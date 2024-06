Oristanio e non solo: doppia cessione Inter al Venezia! I dettagli – Sky

Oristanio è pronto a trasferirsi al Venezia, subentrato al Genoa come principale soluzione per l’attaccante di rientro dal prestito al Cagliari. Ma non è l’unico giocatore dell’Inter che può trasferirsi in laguna: Di Marzio, collegato da Gelsenkirchen per Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, indica la trattativa.

SI CHIUDE? – Nel pomeriggio è andato in scena un incontro fra Inter e Venezia. Il direttore sportivo degli arancioneroverdi, Filippo Antonelli Agomeri, ha aggiornato brevemente sull’esito del vertice andato in scena nella sede del club nerazzurro. Sul piatto ci sono Tanner Tessmann da una parte, Gaetano Oristanio e Filip Stankovic dall’altra. Gli ultimi due sono di rientro dai prestiti rispettivamente a Cagliari (che non ha esercitato il diritto di riscatto) e Sampdoria.

Oristanio al Venezia, l’Inter definisce i dettagli

L’OPZIONE – Di Marzio aggiorna su quanto avvenuto nelle scorse ore: «Oggi si sono incontrate Venezia e Inter, proprio nella sede nerazzurra, per parlare di quello scambio con Tessmann all’Inter, Oristanio e Stankovic al Venezia. Tutti e tre a titolo definitivo. Se dovesse concludersi Oristanio, su cui c’è anche il Genoa, e Stankovic andrebbero al Venezia ma l’Inter si riserverebbe la recompra. Perché sono due giocatori giovani, su cui si vuole mantenere la possibilità di un riacquisto futuro. Potrebbe essere un’operazione con la recompra».