Oristanio dall’Inter al Cagliari con il controriscatto: la cifra! − CdS

L’Inter cede Gaetano Oristanio al Cagliari. Dopo due anni di Olanda al Volendam, per il centrocampista arriverà dunque la prima esperienza in Serie A

FATTA − Definito il passaggio di Oristanio dall’Inter al Cagliari. Il centrocampista passa ai sardi con la formula del prestito con riscatto e controriscatto fissato a 4 milioni di euro. In Sardegna, il ragazzo guadagnerà 250 mila euro a stagione. Prima esperienza in Serie A, dunque, per Oristanio. Nelle ultime due stagioni, l’Inter lo ha fatto crescere al Volendam di Wim Jonk. In Olanda, ha prima centrato la promozione in Eredivisie e nell’ultima stagione anche la salvezza. Qui in compagnia di Filip Stankovic.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta