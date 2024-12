Oristanio incanta in Venezia-Cagliari: la situazione di mercato con l’Inter

Gaetano Oristanio incanta ancora con la maglia del Venezia, tanto da essere tra i protagonisti – insieme al nerazzurro Filip Stankovic – della vittoria dei lagunari contro il Cagliari. Con l’Inter che guarda al suo futuro.

PROTAGONISTA – Diciassette presenze, due gol e tre assist. Questi i numeri stagionali di Gaetano Oristanio, trequartista cresciuto nelle giovanili dell’Inter e da diverse stagioni lontano da Milano. Prima in prestito, poi a titolo definitivo. Già, perché mentre si discute delle sue prestazioni – che lo hanno visto protagonista anche nella vittoria del Venezia contro il Cagliari – bisogna ricordare come i nerazzurri non abbiano più alcun controllo su di lui. La cessione in estate è arrivata infatti a titolo definitivo per una cifra attorno ai cinque milioni di euro, senza però alcuna possibilità di recompra.

Oristanio in grande crescita in Serie A: l’Inter guarda al suo futuro

PERCENTUALE – Le prestazioni di Gaetano Oristanio, tuttavia, continuano a interessare l’Inter. Nonostante, infatti, la cessione a titolo definitivo, i nerazzurri hanno mantenuto una percentuale su una futura rivendita del giocatore. Per questo i suoi numeri e le sue partite sono osservate in ogni caso con grande interesse. Non tanto per un ritorno a Mílano – comunque non da escludere a priori – ma per capire quanto il suo valore possa crescere. Se il Venezia dovesse infatti concretizzare una cessione per una cifra importante, anche in casa Inter ci si sfregherà ulteriormente le mani.