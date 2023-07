Oristanio, destinazione definita: ecco dove l’Inter lo sta cedendo – Sky

Oristanio, come segnalato in serata, è pronto a trasferirsi in prestito dall’Inter a un’altra squadra di Serie A. C’è ancora qualcosa stasera da Di Marzio, nel corso di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport: ecco le sue parole.

NUOVO PRESTITO – C’è un trasferimento in dirittura d’arrivo per il Cagliari, fa sapere Gianluca Di Marzio: «Gaetano Oristanio arriverà in prestito dall’Inter. Negli ultimi due anni ha giocato al Volendam, il Cagliari è pronto a chiudere quest’operazione per Claudio Ranieri. Avrà tanti giovani: Ibrahim Sulemana, Matteo Prati e adesso anche Oristanio». Sul giovane classe 2002 ha parlato nel tardo pomeriggio di oggi il suo agente, Giuseppe Riso.