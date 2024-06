Oristanio-Cagliari, il riscatto solo in un caso! Le ipotesi in ballo − CdS

Gaetano Oristanio ha trascorso l’ultimo anno in prestito col Cagliari, ottenendo anche una bellissima salvezza alla penultima giornata. Il ragazzo è di proprietà dell’Inter.

CIFRE – Ad oggi Oristanio non sarà riscattato dal Cagliari per la cifra pattuita la scorsa estate di quattro milioni di euro. Il giovane centrocampista offensivo di proprietà dell’Inter però potrebbe rimanere in Sardegna solamente se il club campione d’Italia concedesse un piccolo sconto. Oristanio ha comunque diverse offerte e quest’estate l’Inter lo potrebbe piazzare in un’altra squadra di Serie A. Oristanio, in questa stagione, ha giocato complessivamente ventisette volte con la maglia del Cagliari, mettendo a referto due gol e un assist. Meglio soprattutto nella prima parte di stagione, nella seconda parte è stato condizionato da un problema al metatarso.

Oristanio, l’Inter potrebbe piazzarlo in un’altra di Serie A

FUTURO – Con Claudio Ranieri in panchina, Oristanio ha fatto vedere importanti cose in questo suo primo anno di Serie A. Lo scorso anno, infatti, ha giocato sempre in prestito in Olanda con la maglia del Volendam, insieme anche a Filip Stankovic, in prestito oggi alla Sampdoria. Il suo nome rimane, comunque, molto apprezzato anche per la giovane età (21 anni). Tanto e di più si saprà dopo il 30 giugno, ovvero alla fine regolare della stagione e dunque del contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta