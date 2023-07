IN – Oristanio al Cagliari fatta! I dettagli dell’accordo con l’Inter

Oristanio sarà a breve un nuovo giocatore del Cagliari. Come appreso dalla nostra redazione, è tutto definito per un nuovo trasferimento in uscita dell’attaccante che l’Inter aveva prestato per due stagioni al Volendam. Ecco i dettagli della trattativa conclusa.

TUTTO COMPLETATO – Gaetano Oristanio potrà esordire in Serie A e farlo col Cagliari. I rossoblù e l’Inter hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Sardegna dell’attaccante, reduce da due stagioni in prestito al Volendam. Secondo le informazioni avute dalla nostra redazione, l’intesa è per un prestito con diritto di riscatto con opzione a favore dell’Inter del controriscatto. Oristanio deve ancora fare le visite mediche e firmare il contratto (già definito da una settimana), ma sono solo le ultime formalità da sbrigare. L’annuncio è atteso fra domani e martedì, con il giocatore che sarà da subito a disposizione di Claudio Ranieri per la prima parte di allenamenti in Sardegna. Il Cagliari giocherà venerdì sera la prima amichevole contro l’Olbia, mentre da lunedì 24 al 4 agosto sarà in ritiro in Valle d’Aosta, tra Chatillon e Saint-Vincent. E – curiosamente – la prima in casa di Oristanio in Serie A sarà proprio contro l’Inter, che il Cagliari ospita alla seconda giornata di campionato.