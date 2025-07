Openda può lasciare il Lipsia, 2 ‘vetrine’ da sfruttare per l’Inter – CdS

Openda è il nome che sta circolando con insistenza intorno all’Inter. L’attaccante belga, in forza al Lipsia, potrebbe anche lasciare la squadra tedesca dopo una stagione opaca chiusa al settimo posto in Bundesliga.

APERTURA? – Lois Openda continua a circolare in ottica Inter. Come detto nella giornata di ieri (leggi l’esclusiva integrale), il centravanti belga del 2000 può lasciare il Lipsia, ma comunque si parla di cifre tutt’altro che banali, ossia superiori ai 40 milioni di euro. E ad oggi non ci sono mai stati contatti tra le due dirigenze. Secondo il Corriere dello Sport, invece, vi sono stati contatti indiretti tra l’Inter e l’entourage del giocatore, da cui è arriva una piccola apertura a sposare la causa nerazzurra. A Milano, Openda potrebbe essere ispirato in particolare da due vetrine: la Champions League e la Serie A.

L’Inter può giocare sulla doppia vetrina per arrivare a Openda

VETRINE – Per quanto riguarda la Champions League, il Lipsia nella prossima stagione non parteciperà a nessuna competizione europea, avendo chiuso la Bundesliga al settimo posto. Openda vuole la Champions e l’Inter potrebbe ovviamente garantirgliela. Ma occhio pure alla vetrina della Serie A. Per lui si tratterebbe di una nuova sfida, in un calcio diverso e stimolante come quello italiano, con l’opportunità di confrontarsi con due compagni di nazionale come Lukaku e De Bruyne. L’Inter deve prima cedere Mehdi Taremi e poi capire se esiste la disponibilità del Lipsia a scendere sui 30-35 milioni.

