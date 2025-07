Openda, nuova tentazione per l’attacco dell’Inter: si lavora con l’entourage

Openda è l’ultima tentazione dell’Inter per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della stagione 2025/26. L’attaccante belga classe 2000, attualmente in forza al Lipsia, è entrato nei radar della dirigenza nerazzurra che è alla ricerca di un profilo tecnico, rapido, abile nell’uno contro uno.

NUOVO RINFORZO – L’Inter è a lavoro per migliorare la rosa e in particolare l’attacco, il reparto che più ha sofferto la scorsa stagione a livello di gol fatti e soprattutto imprevedibilità. In tal senso, la dirigenza studia le prossime mosse di mercato, alla ricerca di calciatori con caratteristiche tecniche diverse da quelle già presenti in rosa. Openda è l’ultima tentazione dell’Inter per rinforzare il proprio reparto, autore di una stagione positiva in Bundesliga, si affianca a quella di Christopher Nkunku, ma il francese del Chelsea appare più distante per motivi legati al costo dell’operazione e dell’ingaggio. Il belga, invece, rappresenta una soluzione più sostenibile sul piano tecnico-tattico e più adatta al progetto Inter. L’ostacolo principale resta però la valutazione economica: il Lipsia chiede almeno 50 milioni di euro per il suo cartellino, mentre l’Inter non vorrebbe andare oltre un investimento da 30-35 milioni.

Inter, una strategia per provare ad avvicinarsi ad Openda

PRIMI CONTATTI – Per questo motivo, a Viale della Liberazione si sta lavorando in modo strategico, cominciando i primi contatti con l’entourage del calciatore per creare una base solida che permetta in un secondo momento di intavolare la trattativa con il club tedesco. Non è escluso che l’Inter provi a formulare un’offerta con una formula creativa: un prestito con obbligo di riscatto e l’inserimento di bonus potrebbe rappresentare una via percorribile per avvicinare le richieste del Lipsia. L’operazione, in ogni caso, è subordinata a un’uscita nel reparto avanzato, e il nome in bilico è sempre quello di Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano è ancora bloccato in patria per motivi geopolitici, ma è atteso nei prossimi giorni in Italia: il Fulham è fortemente interessato a lui e un suo trasferimento in Premier League sbloccherebbe l’ingresso di un nuovo elemento.