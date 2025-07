Openda-Inter, nuova ipotesi per l’attacco ma prima uno step – Rai

Nelle ultime ore sta circolando il nome di Lois Openda per l’attacco dell’Inter. Ne parla anche Ciro Venerato, esperto di calciomercato per Rai Sport. Le sue parole alla Domenica Sportiva. Per arrivare all’attaccante belga, è propedeutica una faccenda.

IPOTESI – L’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto del futuro partente Mehdi Taremi. L’iraniano, infatti, nei prossimi giorni rientrerà in Italia e la dirigenza interista sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione (vedi articolo). Ecco perché numericamente servirà un altro centravanti da porre a disposizione di Cristian Chivu. Il profilo di Openda è finito nella lista della dirigenza nerazzurra. Come sottolinea però Ciro Venerato, in collegamento da Pescara per la Domenica Sportiva su Rai Due, la nuova ipotesi di mercato interista potrebbe diventare praticabile solamente nel momento in cui appunto verrà trovata una sistemazione per Taremi.

Il nuovo nome Openda per l’attacco dell’Inter

PROFILO – Openda è un attaccante del 2000. Si tratta di un profilo dalla buona velocità di base e scaltrezza sottoporta, che nell’ultima stagione al Lipsia ha messo a referto tredici gol e undici assist tra tutte le competizioni. Il belga agisce sia come prima che come seconda punta. La sua miglior stagione in Bundesliga risale alla stagione 2023-24, chiusa addirittura con 24 gol.