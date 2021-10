Onana torna a disposizione dell’Ajax dopo aver scontato la squalifica? – TS

Onana, da tempo seguito dall’Inter, presto sconterà la squalifica. Come riportato da TuttoSport, possibile che l’Ajax decida di convocarlo vista l’emergenza tra i pali.

DOPO LA SQUALIFICA – Onana, secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, avrebbe raggiunto da settimane un’intesa con l’Inter, che lo segue da tempo. Il 4 novembre il giocatore sconterà la squalifica per doping. Il giocatore è in scadenza e vuole lasciare l’Ajax, il club olandese però potrebbe ripotarlo in prima squadra fino al termine del contratto, in virtù dello stop di Stekelenburg, costretto a operarsi e fuori per il resto della stagione. Dopodiché a giugno 2022 il calciatore potrebbe arrivare a zero in nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini