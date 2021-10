Onana, summit con il suo agente. L’Inter c’è ma attenzione al Barcellona – TS

Onana come ormai noto da tempo non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax. Per l’Inter è considerato il degno erede di Handanovic, ma secondo quanto riportato da TuttoSport, attenzione all’interesse di Barcellona e Napoli.

EREDE HANDANOVIC – L’erede prescelto dall’Inter per sostituire Samir Handanovic è quello di Onana. Il camerunense non rinnoverà il suo contratto con l’Ajax, e presto sarà libero di trovare una nuova soluzione. Su di lui ci sarebbe l’interesse del Napoli, che ha già chiesto informazioni per il dopo Ospina, e in particolare il Barcellona. Dalla Spagna, infatti, pur sottolineando come l’Inter possa essere in vantaggio, aggiungono che Andre, cresciuto proprio nella “cantera blaugrana”, sarebbe ben felice di tornare. Intanto ieri, Alberto Botines, agente di Onana, ieri ad Amsterdam in compagnia proprio del suo assistito per una visita di cortesia, ma anche probabilmente per fare il punto della situazione riguardo i club interessati.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna