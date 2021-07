Onana, sfuma l’Inter? Accetta il Lione, ma resta un passaggio da fare

Onana, più volte accostato all’Inter a parametro zero per la prossima stagione, potrebbe invece proseguire la sua carriera in Francia. L’Équipe parla di trattativa avanzata col Lione, ma non chiusa.

OBIETTIVO SFUMATO? – André Onana è squalificato sino al 4 novembre, e in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. L’Ajax, per non perderlo a parametro zero, deve venderlo in questa sessione di mercato per monetizzare qualcosa. Si è parlato tanto dell’Inter come opzione per la stagione 2022-2023, ma il Lione va per anticipare i nerazzurri. L’Équipe annuncia progressi fra il club francese e Onana, che ha accettato di trasferirsi all’OL. Non è però ancora fatta: c’è da convincere l’Ajax, e per il momento questo non è ancora avvenuto. Il quotidiano francese è però ottimista sulla riuscita del trasferimento, con l’Inter che dovrebbe cambiare obiettivo. Onana è una priorità di Peter Bosz, allenatore del Lione.

Fonte: L’Équipe – Hugo Guillemet