Onana, servono almeno 50 milioni. L’Inter è serena: il motivo − Sky

André Onana continua ad essere corteggiato dal Manchester United. Il club inglese però non ha ancora avanzato una proposta concreta all’Inter

LA SITUAZIONE − Onana è ambito dal suo ex tecnico ai tempi dell’Ajax, Erik ten Hag. L’attuale manager del Manchester United vorrebbe portarlo in Inghilterra, ma prima bisognerà accontentare l’Inter. Il club nerazzurro non scende dal suo prezzo di partenza: 50 milioni di euro più bonus. Ad oggi non è pervenuta nessuna offerta di questo tipo dalle parti di Viale della Liberazione. Come riferisce Alessandro Sugoni a Sky Sport 24, l’Inter comunque rimane serena anche in seno ai possibili sostituti. Si valutano i nomi di Mamardashvili più qualche opzione low cost ed esperta. Ma il mercato è lungo e sul fronte portieri c’è una buona gamma da cui scegliere.