Onana, le richieste dell’Inter non calano. Ore di attesa – Sky

Come riportato da Sky Sport, l’Inter attende sempre un’offerta del Manchester United per André Onana. Le richieste non calano, con una base minima di 50 milioni di euro.

ATTESA – André Onana resta sempre sul piede di partenza. Il portiere dell’Inter continua a restare nel mirino del Manchester United che ha chiesto informazioni, ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale. Anche a causa delle alte richieste dei nerazzurri, che non accettano proposte inferiori ai 50 milioni di euro per, di fatto, uno dei migliori portieri in circolazione al momento.