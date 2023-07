Onana-Manchester United, richiesta ten Hag: ecco quando lo vuole – SM

Onana probabilmente lascerà l’Inter per il Manchester United complice ten Hag, il manager dei Red Devils che lo ha già avuto all’Ajax. Sport Mediaset inizia a dare le tempistiche per chiudere la trattativa.

SE NE VA – André Onana sembra ormai a un passo dal lasciare l’Inter dopo una sola stagione, direzione Manchester United. Come riporta Sport Mediaset, si sono intensificati i contatti con Giuseppe Marotta, anche per un motivo ben preciso: il manager Erik ten Hag lo vuole in tempo per l’inizio della tournée negli Stati Uniti, dove la prima partita sarà sabato 22. Con Onana l’Inter otterrà una grossa plusvalenza, da investire sul ritorno di Romelu Lukaku e un sostituto all’altezza. Le prossime ore saranno decisive per trovare l’accordo: gli agenti sono a Manchester, definito con lo United un contratto di cinque anni a sei milioni più bonus. Contatti positivi ieri sera, offerta aumentata di cinquantadue milioni di sterline ossia quanto chiede l’Inter per lasciar partire Onana.