Onana prossimo portiere dell’Inter? Un grande ex sponsor d’eccezione

Onana è il possibile prossimo portiere dell’Inter, che deve iniziare a pensare a un sostituto di Handanovic. Secondo “Sport Mediaset” è lui il favorito, anche perché ha uno sponsor d’eccezione.

SPONSORIZZATO – Fra due mesi André Onana potrà tornare a giocare, dopo la lunga squalifica per doping. L’Ajax però, anche in questi giorni, ha fatto intendere che non punterà molto su di lui e l’ha mandato nella squadra B (vedi articolo). Non solo: dal club olandese si segnala come il rinnovo di contratto, in scadenza al prossimo 30 giugno, sia molto complicato (vedi articolo). Per “Sport Mediaset” Onana è pronto a raccogliere l’eredità di Samir Handanovic all’Inter. Lo sloveno è in nerazzurro dal 2012, ma ora si inizia a pensare a un suo successore. Onana, peraltro, arriverebbe a parametro zero e con uno sponsor d’eccezione: per lui garantisce il grande ex Samuel Eto’o.