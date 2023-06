Onana piace in Inghilterra, nonostante il Chelsea si sfili con l’Inter – Sky

Onana è in vacanza da una settimana, non avendo impegni con le nazionali. Per lui c’è un discorso sul mercato che al momento non sembra particolarmente attivo, ma Sky Sport avverte come l’Inter debba lo stesso guardarsi dall’Inghilterra nonostante il Chelsea non sia interessato.

IL RISCHIO – André Onana non interessa al Chelsea, che non l’ha considerato nelle discussioni di questa settimana con l’Inter riguardanti Romelu Lukaku e non solo (vedi articolo). Il rischio si chiama Manchester United, che per il momento non ha trovato un accordo con David de Gea in scadenza al 30 giugno. Sky Sport fa sapere che i Red Devils sono da tenere in considerazione, attirati dall’ottima stagione di Onana. Il fatto che sia arrivato a parametro zero fa sì che sarebbe una plusvalenza completa. Al momento va segnalato come non ci sia una trattativa per Onana.