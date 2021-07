L’Inter giovedì comincerà la sua stagione con il primo allenamento del ritiro pre-campionato. L’obiettivo è quello della seconda stella, ovvero il 20esimo scudetto. Ancora però tiene banco il tema mercato in casa nerazzurra con l’Inter al lavoro su vari fronti.

ESTERNO DESTRO E ONANA – Il punto sul mercato dei nerazzurri lo ha fatto Alessandro Sugoni durante un suo intervento a Sky Sport 24. Dall’ufficialità di Achraf Hakimi al suo sostituto passando anche per il portiere André Onana che l’Inter vorrebbe nel 2022. Ecco le parole del giornalista. «Si attende l’ufficialità di Hakimi al Paris Saint-Germain che ancora manca ma che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. I sostituti sono al momento Davide Zappacosta ed Hector Bellerin (vedi articolo) con al momento piste più costose non prese in considerazione dai nerazzurri. Si va avanti anche per Onana: su lui ci sono tante altre squadre come l’Olympique Lione (vedi articolo). L’Inter lo vuole per il prossimo anno prelevandolo dall’Ajax a zero ma se qualche squadra dovesse forzare la cessione di Onana, quest’ultimo potrebbe lasciare subito l’Olanda».