Onana, parla l’agente: «Felice all’Inter con Inzaghi! Sul futuro…»

Onana alla sua prima stagione all’Inter è riuscito a conquistare la maglia da titolare a discapito di Samir Handanovic, andando anche ben oltre le aspettative non solo personali ma anche di squadra. Di lui e del suo futuro ha parlato l’agente Albert Botines, intervento nel corso di “tvplay_calciomercatoit” su Twitch.

ALL’INTER – André Onana parla così della sua esperienza all’Inter da quando è arrivato: «Lui è molto felice, ha accettato questo ruolo da secondo inizialmente, ha un ottimo rapporto con Samir Handanovic che è il capitano della squadra. È molto felice per aver conquistato la finale con una grande squadra, sapeva che venire all’Inter significava lottare per vincere dei titoli. La finale di Champions League era un obiettivo molto difficile, ma lui è felice di aver conquistato questo obiettivo. Onana mi parla di Inzaghi dicendomi che è un buon allenatore e una brava persona, a lui piace molto avere colloqui con i giocatori».

PRESENTE E FUTURO, PARLA L’AGENTE DI ONANA

FUTURO – L’agente di Onana parla del primo contatto con l’Inter e del contratto del giocatore: «Ausilio è stata la prima persona che mi ha contattato, ancor prima della squalifica per Onana che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Il giorno della squalifica Piero (Ausilio, ndr) mi ha contattato ribadendomi il suo interesse, da quel momento io e André abbiamo deciso di privilegiare l’Inter nonostante le diverse offerte, dato che andava via a parametro zero. Futuro all’Inter? Noi abbiamo firmato un contratto di cinque anni, quindi restano ancora altri quattro anni. Lui è concentrato per la finale di Champions League e l’obiettivo è quello di terminare al meglio anche la stagione. Lui sta molto bene all’Inter, soprattutto perché stanno vivendo un buon momento. Lui è tranquillo, è in un club grande e importante. La miglior squadra d’Italia senza niente da togliere al Napoli».

MERCATO – Albert Botines conclude parlando anche dell’interesse di diversi club inglesi per Onana: «Interesse delle squadre di Premier League? Preferisco di non parlare di questo, è ancora presto per parlare di mercato. Le voci di mercato sono normali in questa fase della stagione, ma preferisco non parlarne».