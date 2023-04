Onana, no a incontri per la cessione! Valutazione Inter alta – SI

Si sta parlando di Onana non solo per le sue prestazioni, ma anche in chiave mercato (vedi articolo). Pedullà, in collegamento da Roma per Aspettando il weekend su Sportitalia, esclude che si stia valutando la cessione da parte dell’Inter.

NON VA VIA? – Alfredo Pedullà chiarisce: «Non ci sono stati incontri per André Onana, come qualcuno ha scritto. C’è un interesse del Chelsea e del Manchester United, per l’Inter la valutazione è attorno ai sessanta milioni, circa cinquantacinque, o non prende in considerazione la cessione pur sapendo che si tratterebbe di una grande plusvalenza. L’unico portiere considerato in caso di cessione di Onana è Guglielmo Vicario, che ha una valutazione di ventidue-venticinque milioni».