Onana, niente rinnovo con l’Ajax. Inter vicina al colpo a parametro zero

Onana è ormai a un passo dall’Inter (vedi articolo). I nerazzurri, stando a quanto riporta il giornalista Romano, vogliono il portiere a parametro zero per la prossima stagione e l’accordo è ormai vicinissimo.

ESTREMO DIFENSORE – Il prossimo portiere dell’Inter dovrebbe essere André Onana. Ormai sembrano non esserci più dubbi, il camerunese erediterà il ruolo tra i pali da Samir Handanovic nella prossima stagione. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano sul proprio account Twitter, non ci sono possibilità che il classe ’96 rinnovi il suo contratto con i lancieri di Amsterdam: “André Onana non prolungherà il suo contratto con l’Ajax. L’Inter è vicinissima ad ingaggiarlo a parametro zero a giugno 2022″. Il direttore sportivo del club olandese, Marc Overmars, ha confermato che non ci sono trattative per il rinnovo e che dopo dei tentativi falliti in passato le parti sono ormai rassegnate alla rottura.

Fonte: Twitter – Fabrizio Romano