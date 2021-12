Onana, nessun dietrofront: Inter pronta nonostante le voci sul Barcellona

In questi giorni si è ipotizzato che Onana potesse tornare al Barcellona, anziché andare all’Inter (vedi articolo). Il giornalista Fabrizio Romano, dal suo podcast Here We Go, smentisce le voci sui catalani e conferma quale sarà il futuro del portiere in uscita dall’Ajax.

TUTTO FATTO – Fabrizio Romano esclude che possa esserci un dietrofront: «André Onana va all’Inter. Niente Barcellona, niente inserimenti di altri club: hanno un accordo, il contratto è pronto. Verrà firmato con il suo agente a gennaio ed entrerà in vigore a luglio. Diventerà un giocatore dell’Inter nella prossima stagione, non sarà anticipata quest’operazione, però l’accordo c’è. È vero che rispetta il Barcellona, che l’aveva preso dal Camerun e l’aveva fatto crescere. Ma l’idea di Onana è chiara».