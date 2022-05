Onana nella sede dell’Inter! Il portiere pronto a firmare il suo contratto – IN

Onana è pronto a legarsi all’Inter. Il portiere ex Ajax, che lunedì è sceso in campo a San Siro nel match di beneficienza organizzato da Eto’o, proprio in questi minuti si trova nella sede del club nerazzurro per mettere la firma sul contratto. Di seguito quanto appreso dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.

FIRMA – André Onana è pronto a dare ufficialmente inizio alla sua avventura all’Inter. Il portiere camerunese, che lunedì ha assaporato il prato di San Siro nel match di beneficienza organizzato dall’ex interista Samuel Eto’o, si trova proprio in questi minuti nella sede del club nerazzurro per mettere la firma sul contratto. Una circostanza non certo casuale, visto che è in corso il vertice (vedi articolo). Onana in sede incontrerà la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi. L’ex Ajax firmerà per cinque anni a tre milioni di euro a stagione.