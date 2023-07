Onana, Manchester United vicino. L’Inter ha fatto la scelta del futuro! – SI

Fra André Onana e il Manchester United la distanza si accorcia sempre di più. Pedullà, intervenuto su Sportitalia, aggiorna sullo stato della trattativa con l’Inter. Intanto i nerazzurri sono già proiettati sull’eventuale sostituto.

STORIA CALDA – La distanza fra la valutazione dell’Inter di André Onana e la prima offerta del Manchester United potrebbe presto essere colmata. Alfredo Pedullà spiega la situazione, aggiornando anche sul profilo del probabile portiere nerazzurro futuro. Così il giornalista nel corso della trasmissione di Sportitalia: «La storia più importante che va seguita in questo fine settimana è quella di Onana-Trubin con il contorno di Lukaku. Siamo entrati nel vivo di questa vicenda che ha portato il Manchester United ad avvicinarsi all’offerta di 50 milioni di euro, bonus compresi. Al prossimo giro si può svoltare. La prossima offerta potrebbe essere orientativamente anche di 55 milioni, bonus compresi a patto che siano facilmente raggiungibili. In qualche il Manchester United cercherà di accontentare l’allenatore e di fare di tutto per portarlo in organico. Trubin è il portiere che ha scelto l’Inter per sostituire Onana. È un grande portiere, sicuramente gioca in un club che si fa pagare i cartellini profumatamente. Però ha un contratto che scede nel 2024. L’Inter deve risolvere questa storia che non è spinosa perché anche Onana sui social ha preparato un po’ tutti alla cessione. È un discorso non imminente di ore ma è già impostato».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà