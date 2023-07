Onana-Manchester United, Ten Hag vuole averlo entro una data − SM

Onana è al seguito dell’Inter per il ritiro iniziato ad Appiano Gentile ma non resterà per molto: oggi può essere una giornata decisiva per la chiusura dell’affare con il Manchester United. Ten Hag lo vuole con sé entro una data, a riferirlo è SportMediaset.

DATA −André Onana è ad Appiano Gentile: ha preso parte agli allenamenti con l’Inter ma non resterà per molto. Secondo quanto riferito da SportMediaset, infatti, Ten Hag lo vuole in rosa già entro questo fine settimana. Oggi potrebbe perciò essere trovato il punto di incontro decisivo: l’Inter attende l’offerta dal Manchester United e già a 55 milioni di euro si può chiudere. Onana sta per dire addio ai colori nerazzurri.