Onana, il Manchester United va spedito! L’Inter pensa al post – Sky

L’Inter è in attesa di un’offerta da parte del Manchester United per Onana. Nel frattempo i nerazzurri si guardano intorno per scovare il profilo migliore che possa eventualmente sostituire il portiere camerunese.

VALUTAZIONI – La situazione fra André Onana e l’Inter è temporaneamente in fase di stallo. Ma Alessandro Sugoni, nello studio di Sky Sport 24, spiega che a breve potrebbe affondare il colpo il Manchester United: «L’Inter continua ad aspettare l’offerta per Onana, In Inghilterra vanno abbastanza dritti. Il Manchester United è molto interessato e procede spedito verso l’offerta. La valutazione dell’Inter è di 60 milioni di euro + bonus. Erik ten Hag lo vuole, per questo il discorso David de Gea è rimasto nel limbo. Il club inglese vuole provarle tutte per arrivare al portiere camerunese. L’Inter per il post Onana sta facendo delle valutazioni ad ampio raggio, da Trubin ad Audero fino a quelli più esperti».

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni