Onana-Manchester United, offerta bassa. La volontà di Inzaghi − TS

André Onana è valutato dall’Inter almeno 60 milioni di euro, a meno non partirà. Il Manchester United ha perciò fatto recapitare un’offerta ritenuta troppo bassa. Nel frattempo, Simone Inzaghi ha una speranza e una volontà ben precise. Le ultime di Tuttosport.

SPERANZA − L’Inter per André Onana vuole almeno 60 milioni di euro, ma il Manchester United ne ha offerti 40. Pochi per il club nerazzurro che sa quanto il proprio portiere possa essere importante. Si resta allora, secondo Tuttosport, in attesa di rilanci. Anche se Simone Inzaghi spera che il giocatore possa in realtà restare all’Inter. Dopo Marcelo Brozovic, il tecnico nerazzurro non vorrebbe infatti perdere un’altra pedina fondamentale per la sua impostazione di gioco. Dal canto loro, i Red Devils stanno guardando anche alternative più economiche rispetto ad Onana, come ad esempio Bijlow del Feyenoord.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino