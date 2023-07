Onana via? Il Manchester United per ora ‘gioca’ con l’Inter – TS

Il futuro di Onana è in bilico e l’Inter attende di capire se il Manchester United affonderà realmente il colpo. Gli inglesi, stando a quanto scrive Tuttosport oggi in edicola, per ora restano vaghi e giocano sull’attesa.

LA POSIZIONE – Il Manchester United questa settimana si raduna e fra nove giorni avrà la prima amichevole. Questo fa pensare che sul portiere, visto che il contratto di David de Gea è scaduto, dovrà accelerare in tempi brevi. Tuttosport ribadisce i contatti con l’Inter, nello specifico Piero Ausilio, per André Onana con l’utilizzo di un intermediario, ma per ora senza offerta. La richiesta è sessanta milioni, la sensazione è che la prima proposta sarà quarantacinque più bonus. Si potrebbe chiudere a cinquanta più bonus, considerato che l’Inter a malincuore non esclude la cessione di Onana per poter finanziare il mercato in entrata. Ma, in ogni caso, il Manchester United non vuole spendere molto perché sta prendendo Mason Mount dal Chelsea a settanta milioni e vuole pure un centravanti. Onana, andando ai Red Devils, raddoppierebbe l’ingaggio dai tre che prende all’Inter fino a sei netti. E la sua posizione definirà anche quella dell’altro portiere, Samir Handanovic che resta in dubbio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini