Onana-Manchester United al momento fermo! La situazione – Sky

Onana per il momento non è vicino al Manchester United, in attesa di capire se gli inglesi faranno davvero un tentativo. Di Marzio, dopo le novità su Brozovic, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport aggiorna sul portiere.

IN USCITA? – Gianluca Di Marzio tira il freno, dopo le notizie su Marcelo Brozovic: «Sul discorso di André Onana oggi non ci sono stati passi avanti, nel senso che non c’è ancora un’offerta ufficiale del Manchester United. L’Inter vuole cinquanta milioni di euro più bonus, se dovesse arrivare quella cifra è chiaro che la prenderebbe in considerazione scegliendo un altro portiere. Domani mattina intanto arriva Marcus Thuram, scippato al Milan: visite mediche e firma sul contratto».