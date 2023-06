Onana, il Manchester United pressa: differenza di 20 milioni – CdS

Il Manchester United ha individuato in André Onana il profilo numero uno per la porta in vista del prossimo anno. Ma, secondo il Corriere dello Sport, la differenza di cifre tra offerta e richiesta dell’Inter è di circa 20 milioni di euro.

DIFFERENZA – Il Manchester United fa sul serio per André Onana… Ma non abbastanza. L’estremo difensore camerunense è infatti l’obiettivo numero uno per la porta dei Red Devils, grazie anche allo “sponsor” ten Hag. Tanto che dall’Inghilterra è arrivata anche la prima offerta per il portiere, pari a 40 milioni di euro. Una proposta che l’Inter ha rimandato al mittente: la richiesta è infatti di 60 milioni di euro. Una differenza, al momento, di 20 milioni tra domanda e offerta. Resta da capire se il Manchester United accetterà di colmarla.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno