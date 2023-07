Onana, Manchester United in difficoltà: problemi di budget

André Onana resta sempre un grande obiettivo per la porta del Manchester United, ma il suo arrivo in Inghilterra si fa sempre più difficile. Come riporta la testata inglese Daily Express, infatti, il budget è relativamente limitato.

PROBLEMI DI BUDGET – A causa delle limitazioni imposte dalla UEFA, in casa Manchester United si fanno i conti con il budget per il calciomercato. Che resta sostanzioso, dal momento che parliamo di circa 140 milioni di euro in totale. Quasi la metà di questi già spesi soltanto per un giocatore, ovvero Mason Mount. Le richieste dell’Inter restano alte, per una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro e, pertanto, i Red Devils avrebbero ben poco budget a disposizione per gli altri obiettivi nel mirino. Per questo, al momento, resta difficile pensare a un’offerta ufficiale.