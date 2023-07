Onana, il Manchester United non arriverà a 60 milioni. Il motivo

Il Manchester United deve sostituire David De Gea con il contratto ormai scaduto, Erik Ten Hag ha stilato una lista di portieri per il futuro tra cui André Onana. C’è un problema però con l’Inter.

CASO – Il Manchester United aveva a disposizione un budget di 120 milioni di sterline. La Uefa ha imposto al club restrizioni per il Fair Play Finanziario, 60 milioni sono già stati spesi per Mason Mount in scadenza di contratto dal Chelsea. Erik Ten Hag ha chiesto un nuovo attaccante, un difensore e anche un portiere per sostituire David De Gea. Nella lista del tecnico c’è André Onana, l’estremo difensore dell’Inter, su cui però il Manchester United non può spendere tutti i 60 milioni di euro rimasti, ossia la cifra richiesta dal club nerazzurro. Per questo motivo gli occhi vanno anche su Justin Bijlow del Feyenoord e Kevin Trapp dell’Eintracht Francoforte.

