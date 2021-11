Onana, l’agente incontra l’Inter. Pronto un triennale: ecco le cifre – TS

Onana dopo essere tornato a giocare dopo la squalifica, ha praticamente salutato l’Ajax (vedi dichiarazioni). Tutto fa pensare che la sua prossima destinazione sarà l’Inter. Di seguito i dettagli dell’operazione secondo TuttoSport.

PRIMI DETTAGLI – Onana è tornato a giocare in UEFA Champions League da titolare con l’Ajax. Al termine della partita, il portiere ha lasciato alcune dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Con l’Inter che non ha mai smentito l’interesse nei suoi confronti, il suo agente, Alberto Botines, in dicembre incontrerà la dirigenza dell’Inter per cui tutto fa pensare che nella prossima stagione il portiere camerunense difenderà i pali degli attuali Campioni d’Italia. L’ufficialità del trasferimento, per motivi burocratici, arriverà il prossimo febbraio, ma già emergono dettagli riguardo contratto e stipendio del giocatore: il camerunense è pronto a firmare un contratto triennale da circa 3 milioni annui.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna