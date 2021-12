Onana, l’agente è in Italia e presto incontrerà la dirigenza dell’Inter – TS

La dirigenza lavora per garantire a Inzaghi una rosa sempre più competitiva. Uno sguardo al mercato di gennaio, ma soprattutto a giugno, dove il primo colpo, secondo quanto riportato da TuttoSport, sarà André Onana.

PRIMO COLPO – Il primo acquisto dell’Inter per il mercato di giugno sarà André Onana. Il suo agente, Albert Botines, è già in Italia, precisamente a Roma. Da questo momento, dunque, oggi giorno è buono per incontrare l’Inter e limare gli ultimi accordi presi e mettere le basi sul contratto del portiere.

IN ATTACCO – Secondo quanto riportato sempre dal quotidiano di Torino, in rosa mancherebbe un attaccante in grado di dare fisicità e profondità alla squadra, uno in stile Marcus Thuram, insomma. Però, alla luce dell’intenzione da parte di Alexis Sanchez di restare, difficilmente ci saranno colpi in entrata in tal senso. Piuttosto saluterà il giovane Satriano, per andare a giocare in prestito altrove.

Fonte: TuttoSport